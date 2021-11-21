7.6 milyonluk vurguna KOM Operasyonu!

HÜSEYİN KOCAMAN

Malatya’da yurtdışında yaşayan 3 kişiyi uzun yıllardan beri gayrimenkul alma vaadiyle sahte tapular ile yaklaşık 7 milyon 600 bin TL tutarında dolandırdığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı, bunlardan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgilere göre; Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri tarafından ‘Resmi Belgede Sahtecilik’ ve ‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarını Aracı Kılmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık’ iddiaları üzerine başlatılan operasyonda 7 milyon 600 bin TL tutarında sahte tapularla yapılan vurgun ortaya çıkartıldı.

Operasyon detayları ile ilgili olarak alınan bilgiye göre; yurtdışında yaşayan 3 kişi eski enişteleri olan N.B. üzerinden gayrimenkul alması için geçmiş yıllarda parça parça toplam da 600 bin Euro, yani 7 milyon 600 bin TL tutarında para gönderdiler. Ancak yaptıkları inceleme de kendilerine verilen 8 adet tapunun sahte olduğu ortaya çıkınca Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundular.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma üzerine KOM Şubesi tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında yakalama ve gözaltı kararı verilen eski enişte N.B. ile B.A. olmak üzere 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan inceleme de yurtdışındaki 3 kişinin sahte tapularla dolandırıldığı belirlendi.

Sorgularının ardından Malatya Adliyesine sevk edilen şüphelilerden N.B. ile B.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli ise Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.