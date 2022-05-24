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69 Öğretim Üyesi Alınacak

69 Öğretim Üyesi Alınacak
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69 Öğretim Üyesi Alınacak

Mersin Üniversitesi 69 Öğretim Üyesi Alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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