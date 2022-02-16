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64 yıl sonra aynı acıyı yaşadılar

64 yıl sonra aynı acıyı yaşadılar
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Kastamonu’da 15 evin alevlere teslim olduğu köyde yangın kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürürken, köydeki evlerin 1958 yılında çıkan bir yangında da tamamen kullanılmaz hale geldiği ortaya çıktı.

Olay, öğlen saatlerinde Kastamonu merkez ilçesine bağlı Akkaya Başören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan bir evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın 14 eve daha sıçradı. Köyde yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine köye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, orman ve jandarma ekibi sevk edildi. Köye ulaşan itfaiye ve orman ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yangın kontrol altına alındı

Ekiplerin müdahalesi ile yaklaşık 2 saat sonra yangın kontrol altına alınabildi. Yangının diğer evlere sıçramasını önleyen itfaiye ekipleri, yanan evlerde soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangında 15 ev küle dönerken 2 adet büyükbaş hayvan telef oldu. Köyde yaşayan vatandaşlar ise yangından yaralanmadan kurtuldu.

1958 yılında da köydeki evler yanmış

Kastamonu Valisi Avni Çakır ve Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu da köye gelerek incelemelerde bulundu. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, köydeki evlerin 1958 yılında çıkan bir yangında yine tamamen yandığı öğrenildi. Evi yanan Hakkı Müdür isimli vatandaş, büyük üzüntü yaşadıklarını ifade ederek, “Bu köy 1958 yılında yine yanmıştı. O zaman tüm evler zarar görmüştü. Yine yandı, kül oldu gitti. Çok üzgünüz. Kış günü nereye gideceğiz, onu düşünüyoruz. Yangının sebebini bilmiyorum. Ben Kastamonu merkezdeydim. Neden yandığını bilmiyorum. Duyunca geldim. Baktım köy yok olmuş. Moralimiz bozuk. Her şeyimiz dışarıda kaldı. Ne yapacağımızı şaşırdık” dedi.

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