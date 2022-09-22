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61 Sözleşmeli Personel Alınacak

61 Sözleşmeli Personel Alınacak
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61 Sözleşmeli Personel Alınacak

Türk Standartları Enstitüsü 61 Sözleşmeli Personel Alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Enstitümüz Merkez ve Taşra Teşkilatında İdari Hizmet Sözleşmeli Personel istihdam edilmek üzere sözlü sınavla aşağıdaki tabloda belirtilen programlardan mezun, 32 Mühendis, 2 Tekniker, 8 Memur, 1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 18 Odacı (Hizmetli) olmak üzere toplam 61 personel alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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