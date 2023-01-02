60 yaşında üniversite öğrencisi oldu

Battalgazi ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki üç çocuk babası matematik öğretmeni Abdullah Çakır emekli olduktan sonra gazetecilik hayali için üniversitede sıralara döndü.

Kentte 32 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra dört yıl önce emekli olan Çakır 2. sınıf öğrencisi olarak öğrenim gördüğü İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünü tamamladıktan sonra gazetecilik mesleğini icra etmek istediğini söyledi.

“Gazetecilik çocukluk hayalimdi”

Eğitim ve öğretim hayatına başladığı ilk günden beri gazeteci olmanın hayalini kurduğunu kaydeden Çakır, “Emekli matematik öğretmeniyim. 2018 yılında emekli oldum. 32 yıl öğretmenlik yaptım. Çok sayıda öğrenci yetiştirdim. Ama çocukluğumda gazetecilik okuma hayalim vardı. Bu hayali gerçekleştirmek için emekli olduktan sonra gazetecilik okumaya karar verdim. 2020 yılında üniversite sınavına girdim. Tek tercih yaptım ve özellikle Gazetecilik Bölümünü yazdım. Çünkü çocukluk hayalimdi. Hayalimi gerçekleştirmek için iki yıldır üniversitedeyim. Derslerimi, hocalarımı, arkadaşlarımı seviyorum. Hayal ettiğim bir ortamdı. Üniversiteyi bitirdikten sonra gazetecilik mesleği üzerine hayatımı devam ettirmek istiyorum” dedi.

“Çevremde güzel tepkiler aldım”

İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünü kazanmasının ardından çevresinde olumlu tepkiler aldığını ifade eden Çakır, “Gazetecilik okumaya karar verdiğimden çevremden olumlu tepkiler aldım. Meslek edinmeyi ben görev olarak biliyorum. İşlerimi aksatmadıktan sonra bu şekilde devam ettirmem benim için faydalı olur. Ailemin ve çocuklarımın da desteği oldu. Onların hepsi üniversite mezunu bana destek oldular yardımcı oluyorlar. Bu yaştan sonra üniversiteyi kazandım. Sınıf arkadaşlarımdan olumlu tepkiler alıyorum. Beni bir ağabey gibi karşıladılar. Ders notları konusunda ve her konuda yardımcı oluyorlar” ifadelerini kullandı.

“Önce şaşırdım sonra hoşuma gitti”

İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümü öğrencisi Emir Karahan ise Abdullah Çakır’la aynı sınıfta öğrenim görmekten mutlu olduğunu kaydederek, “İnönü Üniversitesi Gazetecilik 2. sınıf öğrencisiyim. Bölümü kazandım sınıfa ilk geldiğimde Abdullah ağabeyi görmüştüm. Önce biraz şaşırdım ama hoşuma gitti. 60 yaşında birinin sınıfımızda olması bazı sosyal dinamikleri de değiştirdi. Hocalarımızda bizde sınıf arkadaşı olarak memnunuz. Hatta onun engin bilgilerinden de faydalanıyoruz” şeklinde konuştu.

“Okumanın yaşı olduğunu düşünmüyorum”

Okumanın yaşının olmadığını belirterek, Abdullah Çakır durumunda olan çok sayıda öğrenci ile karşılaştıklarını aktaran İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Eylem Şentürk Kara da, “Abdullah Bey, bizim öğrencimiz. Kendisi emekli olduktan sonra mesleğini sürdürüyor ve aynı zamanda gazetecilik mesleğine gönül vermiş biri. Çocukluğundan beri hayaliymiş ve içinde uhde kalmış. Gazetecilik ile ilgili ciddi bir eğitim almak istediğini söylemişti. Şuan gazetecilik bölümümüzde okumakta. Genç öğrencilerimizin yanı sıra çok sayıda yaşları büyük öğrencilerimiz de var gazetecilik mesleğine gönül veren insanlar. Bu bizi çok sevindiriyor. Okumanın yaşı olduğunu düşünmüyorum” diye konuştu.