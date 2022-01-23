DOLAR

13,4726$%0.71

EURO

15,2894%0.84

STERLİN

18,2713£%0.23

GRAM ALTIN

792,10%0,29

ÇEYREK ALTIN

1.281,00%0,46

BİTCOİN

477397฿%-7.69635

İmsak Vakti a 06:08
Malatya KAR YAĞIŞLI -4°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / 6 otomobile çarptı, aracını bırakıp olay yerinden kaçtı

6 otomobile çarptı, aracını bırakıp olay yerinden kaçtı

6 otomobile çarptı, aracını bırakıp olay yerinden kaçtı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Sivas’ta kazaya karışan bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 5 otomobile çarpıp olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Mevlana Mahallesi Mevlana Caddesinde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 58 ADG 142 plakalı otomobil ile 38 KC 207 plakalı otomobil kazaya karıştı. 58 ADG 142 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cadde üzerinde bulunan park halindeki 5 araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken 7 otomobilde maddi hasar oluştu. Sürücü ise otomobilini bırakarak olay yerinden kaçtı. Otomobillerinde hasar oluşan araç sahipleri ise olay yerine geldiklerinde neye uğradıklarını şaşırdı. Otomobiller çekici vasıtasıyla kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobili zarar gören Nurhan Sipahioğlu, “Bir araba gelmiş 6 tane arabaya vurmuş. Arabayı da bırakıp kendisi kaçmış. Yeğenim in aracı tamamen pert olmuş. Yapılacak gibi değil. Birkaç araba daha var götürdüler. Yeğenim aradı çağırdı, şaşırdık. Mutlaka ya süratliydi ya da sarhoştu. Sürücünün yakalanmasını istiyorum” dedi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Otomobil park halindeki tıra çarptı: 2 yaralı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.