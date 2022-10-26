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Anasayfa / Ekonomi / 6 Öğretim Üyesi Alınacak

6 Öğretim Üyesi Alınacak

6 Öğretim Üyesi Alınacak
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6 Öğretim Üyesi Alınacak

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 6 Öğretim Üyesi alıyor.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ““2547 sayılı Kanun” ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile “İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri”nin ilgili maddeleri uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen anabilim dallarına devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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