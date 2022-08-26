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Anasayfa / Ekonomi / 6 Öğretim Üyesi Alınacak

6 Öğretim Üyesi Alınacak

6 Öğretim Üyesi Alınacak
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6 Öğretim Üyesi Alınacak

Batman Üniversitesi 6 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Batman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi doğrultusunda Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir. Doçent kadrosu daimi
statüdedir.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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