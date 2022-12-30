6 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alınacak

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 6 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor.

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “Üniversitemizin insan kaynakları politikası doğrultusunda 2547 sayılı Kanunun 6 ncı, 7 inci ve 65 inci maddelerine dayanılarak hazırlanan 09 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca aşağıda nitelikleri ve adedi belirtilen öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına personel alımı yapılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

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