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6 Kişi Sahte İçkiden Öldü!

Kahramanmaraş’ta sahte alkol içen 7 kişiden 6’sı hayatını kaybetti, 1 kişinin tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

6 kişi sahte i̇çkiden öldü!
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6 kişi sahte içki kurbanı oldu

Kahramanmaraş’ta sahte alkol içen 7 kişiden 6’sı hayatını kaybetti, 1 kişinin tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Alınan bilgi ve iddialara göre, il merkezi ile Elbistan ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle toplam 7 kişi, KSÜ Tıp Fakültesi ve Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumları ağır olan 65 yaşındaki Aytekin K., 55 yaşındaki Şahin B., A.Ç. ve diğer 3kişi doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Diğer 1 kişinin ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdikleri öğrenildi.

3 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan sahte içki olayı ile ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. (İHA)

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