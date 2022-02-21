DOLAR

13,6778$% 0.18

EURO

15,4841% 0.05

STERLİN

18,6208£% 0.23

GRAM ALTIN

836,60%0,51

ÇEYREK ALTIN

1.364,00%1,02

BİTCOİN

517693฿%-1.44594

İmsak Vakti a 05:43
Malatya KAPALI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / 6 çocuğunun babasını kalbinden bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı

6 çocuğunun babasını kalbinden bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı

6 çocuğunun babasını kalbinden bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Kayseri’nin Develi ilçesinde tartıştığı kocasını kalbinden bıçaklayarak öldüren kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesine bağlı Aşık Seyrani Mahallesi’nde ikamet eden Mehmet A. ile eşi Fatma A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fatma A., 6 çocuğunun babası Mehmet A.’yı kalbinden bıçakladı. İhbar üzerine eve gelen ekipler, talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Fatma A. da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fatma A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Konya’da otomobil alev alev yandı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.