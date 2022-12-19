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6.BÖLGE SEVİNCİ

6.BÖLGE SEVİNCİ
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6.BÖLGE SEVİNCİ

ÇALIK: İSTİHDAM ARTACAK; GÖÇ AZALACAK

Malatya’nın da aralarında bulunduğu 25 ili kapsayan Cazibe Merkezi Programı 6. Bölge Teşvikleri süresi 2 yıl daha uzatıldı.  31.12.2024 tarihine kadar olan süre uzatımı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya’nın da içerisinde bulunduğu Cazibe merkezlerine yönelik 6.Bölge devlet teşviklerinin 2024 yılı sonuna kadar uzatıldığını ve böylece yeni yatırımların artarak devam edeceğini belirtti. Çalık, Malatya dâhil bölgedeki illerin ekonomisi için büyük önem arz eden cazibe merkezleri programı desteklerinden yararlanma süresinin 31 Aralık 2024 tarihine kadar Cumhurbaşkanlığı kararıyla uzatıldığına dikkat çekerek, 6. Bölge teşvik süresinin 2 yıl daha uzatılmasının istihdamın arttırılması ve göçün azaltılmasında önemli rol oynayacağını kaydetti.

ÇALIK’TAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAKAN VARANK’A TEŞEKKÜR

Milletvekili Çalık, Malatya dâhil bölgedeki illerin ekonomisi için büyük önem arz eden Cazibe Merkezleri Programı desteklerinden yararlanma süresinin 31 Aralık 2024 tarihine kadar Cumhurbaşkanlığı kararıyla uzatıldığını belirterek, programın bölgede istihdamın arttırılması ve göçün azaltılmasında önemli rol oynadığını kaydetti. Çalık, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında 6. Bölge Teşviklerinden yararlanması süresinin 2 yıl daha uzatılmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a ve emeği geçen tüm bürokratlara teşekkür etti. (Bülten- Haber Merkezi)

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