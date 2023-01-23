6 ayda 6 kedisi öldürüldü!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir sitede bulunan ev kedisi sert cisimle başına vurularak öldürüldü. 6 ayda 6 kedinin öldürüldüğü belirtilirken ihbarla birlikte olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan Filiz Akın Karabulut (43), evinde beslediği kedisini, sitenin bahçesinde başına sert bir cisimle vurulmuş halde ölü buldu. Saat 21.00 sıralarında komşularının haber vermesi üzerine bahçeye çıkan kadın, büyük şok yaşadı. Başına sert bir cisimle vurulması sonucu kanlar içinde ölen kedisini gören Karabulut’un ihbarı üzerine polis olay yerinde inceleme yaptı. Karabulut, 6 ayda 6 kedisinden birinin yakıldığını, birinin darp sonucu diyaframının patladığını, birinin sert cisimle başına vurularak öldürüldüğünü, birinin de kaybolduğunu söyledi.



Karabulut, “Komşularımdan duyup geldim. Önüne et atıp başına sert cisimle vurmuşlar. 20 gün önce kedilerimden birinin başı da böyle olmuş, araba çarptığını düşünmüştüm. Bu sefer de başına vurulup öldürülmüş. Sırayla kedilerimi öldürüyorlar. Şu ana kadar 6 kedimi öldürdüler. Bu sitede ne olduğundan artık eminim. Yine şikayetçi oldum” dedi. (İHA)