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Anasayfa / Ekonomi / 6 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alınacak!

6 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alınacak!

6 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alınacak!
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6 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alınacak!

Süleyman Demirel Üniversitesi 6 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor.

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesi hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanları alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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