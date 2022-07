59 çocuğa bayramlık hediyesi

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Kurban Bayramı öncesi Göller Köyü’ndeki 59 çocuğa aldığı bayramlık hediyelerle yüzlerini güldürdü. Başkan Güder, “Çocuklarımız her şeyin en iyisine layıktır. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onlar için ne yapsak azdır” dedi.

Gönül Belediyeciliğini Medeniyetin Kalbi Battalgazi’de etkin bir şekilde uygulayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, her bayramda olduğu gibi bu bayramda da çocukları sevindirdi. Kurban Bayramı öncesinde çocuklara bir bayram daha yaşatan Başkan Güder, ilçedeki ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafetler hediye ederek, onların yüzünü güldürdü. Battalgazi’deki Göller köyünde yaşayan 59 çocuğun bayram heyecanına ortak olan Başkan Güder, onlara giyim, ayakkabı ve çeşitli oyuncaklar hediye etti. Başkan Güder’i karşılarında gören çocukların hediyelerini aldıkları an ki sevinçleri ise yüzlerinden okundu. Bayramlık kıyafetlerini ve hediyelerini alarak büyük mutluluk yaşayan çocuklar, kendilerini unutmayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini ilettiler.

Göller Mahallesi Muhtarı Nedim Hatun, “Bu ince ve düşünceli davranışından dolayı Osman Güder başkanımıza teşekkür ediyorum. Çocuklarımız bayram öncesi çok ama çok mutlu oldu. Bu mutluluğu görmekte her şeye değerdi. Her daim yanımızda olan başkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. İnşallah gelecek dönemde kendisini başkanımız olarak görürüz” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarımız her şeyin en iyisine layık”

Başkan Güder, “ Çocukların bir nebze de olsa yüzlerini güldürebildiysek ne mutlu bize. Bugün bizleri sıcak bir şekilde karşılayan herkese sonsuz şükranlarımı ifade ediyorum. Bayram birlik, beraberlik, sevinçlerin, üzüntülerin beraberce paylaşıldığı, dayanışmanın ve kardeşlik duygularının zirveye çıktığı müstesna günlerdir. Kurban kaynaştırır, kurban paylaştırır, kurban zenginle fakiri kucaklaştırır. Kurban birliktir, beraberliktir, bir araya gelmektir; bayramla hasıl olan manevi huzura hissedar olabilmektir. Bizlerde bu özel günde geleceğimizin teminatı çocuklarımızı mutlu etmek istedik. Küçükken bizler sevinçle beklerdik tüm bayramları. Eminim bu yavrularımızda bizleri dört gözle bekliyorlardı. Bu mutluluğu evlatlarımızla paylaştık. Yavrularımızın bayramlık hediyelerini teslim ettik ve bayramlarını kutladık. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onlar için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Onların bir nebze de olsa yüzlerini güldürebildiysek ne mutlu bize. Yüce Allah’tan bu mübarek bayramın, ülkemiz, milletimiz ve İslam Alemi için hayırlara vesile olması, barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum” dedi.(İHA)