57 Personel alınacak

18,8061$% 0.02
20,4937€% 0.17
1.167,47%-0,29
1.926,00%-0,51
7.678,00%-0,55
423760฿%-1.40291
İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “Sermaye Piyasası Kurulu’nda Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 18 Memur, 10 Koruma ve Güvenlik Memuru, 6 Şoför, Teknik Hizmetler sınıfında bulunan 1 Tekniker, 5 Teknisyen ile Yardımcı Hizmetler sınıfında bulunan 2 Aşçı ve 15 Hizmetli kadrosuna başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır.” ifadelerine yer verildi.
Son Dakika! Malatya’da ulaşıma zam!
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.