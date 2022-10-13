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Anasayfa / Ekonomi / 57 Öğretim Üyesi Alınacak

57 Öğretim Üyesi Alınacak

57 Öğretim Üyesi Alınacak
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57 Öğretim Üyesi Alınacak

İnönü Üniversitesi 57 Öğretim Üyesi alıyor.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlere, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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