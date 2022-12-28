57 Öğretim Üyesi Alınacak

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İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “Üniversitemiz akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili Yönetmelik ile Samsun Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Yönergesi hükümleri çerçevesinde öğretim üyesi alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.
14 Öğretim Üyesi Alınacak
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