malatya’da 54 düzensiz göçmen yakalandı!

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54 düzensiz göçmen yakalandı!
Malatya’da son 2 haftada Türkiye’ye yasadışı yollardan girdikleri tespit edilen 54 düzensiz göçmen jandarma bölgesinde yakalandı
Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, son 2 haftada Türkiye’ye yasadışı yollardan girdikleri tespit edilen 54 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, yapılan işlemlerin ardından Malatya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.(İHA)
Aranan 28 kişi yakalandı
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