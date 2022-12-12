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Anasayfa / Ekonomi / 53 Öğretim Üyesi Alınacak

53 Öğretim Üyesi Alınacak

53 Öğretim Üyesi Alınacak
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53 Öğretim Üyesi Alınacak

İstanbul Üniversitesi 53 Öğretim Üyesi alacak.

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına şahsen veya posta yoluyla eleman alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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