52 Kalem İlaç Krizi Büyüyor

Eczacılar, Mahkeme Yolunda

MUTLU SARIGÜL

Malatya Eczacı Odası, 52 kalem ilacın ödeme kapsamından çıkarılmasıyla ilgili yürütmeyi durdurma davası açmaya hazırlanıyor. Malatya Eczacı Odası Başkanı Ebru Sönmez, bu uygulamanın halk sağlığını tehlikeye atacağını ve halkı maddi olarak sıkıntıya sürükleyeceğini belirtti.

Malatya Eczacı Odası’nın yeni Yönetim Kurulunun, göreve gelir gelmez ilk işi 52 kalem ilacın ödeme kapsamından çıkarılmasıyla ilgili yürütmeyi durdurma davası açmak olacak. Malatya Eczacı Odası Başkanı Ebru Sönmez, dün Oda’da bir basın açıklaması yaparak, hazırladıkları bildiriyi kamuoyuna duyurdu.

Hafta sonu Olağan Genel Kurulu’nu tamamladıklarını hatırlatan Sönmez, yeniden güven tazeleyip, göreve gelmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

“BİR BİLDİRİ HAZIRLADIK”

Bu uygulamanın geri çekilmesini talep eden Sönmez, “Yeni Yönetim Kurulumuzla birlikte yeni projelere, yeni göreve hazır bir şekilde bu hafta itibariyle başlayacağız. İlk icraatımız ise 8 Eylül 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayınlanmıştı. Bununla alakalı da 52 kalem ilacın ödeme kapsamından çıkarıldığı duyuruldu. Biz eczacılar olarak halk sağlığını tehlikeye atacak ve halkı maddi olarak sıkıntıya sürükleyecek böyle bir uygulamanın geri alınmasını, bu uygulamanın geri çekilmesini talep ediyoruz. Bunun alakalı da kamuoyuna bir bildiri hazırladık. Bununla alakalı da dava açmayı düşünüyoruz. Bu davanın da takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

“KUTU ADEDİ KISITLAMASINA GİDİLDİ”

Hazırladıkları bildiriyi okuyan Başkan Sönmez, şunları kaydetti:

“8 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ve Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu kararı ile analjezik-antiinflamatuar jel, merhem, spreyler ve çocukların diş çıkarma döneminde kullandığı ağrı kesici ilaçların da içerisinde bulunduğu toplam 52 kalem ilaç, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri ödeme listesinden çıkarılmış, birçok ilacın eşdeğer ödeme bandı yüzde 5’e çekilmiş ve bazı ilaçlar için eşdeğer olmasa dahi ‘Terapötikreferans grubu’ adı altında kutu adedi kısıtlamasına gidilmiştir. Sağlıklı yaşam koşullarının pandemi ile birlikte zorlaştığı bu dönemde halk sağlığını zora sokacak bu tür kararların ekonomik koşullar öne sürülerek uygulamaya konulması kabul edilebilir bir durum değildir. Kaldı ki, geri ödemeden çıkarılan ilaçların bazıları Covid-19 tedavisinde semptomların giderilmesinde yardımcı olarak tedavi protokollerinde hekimlerimiz tarafından kullanılmaktadır.

“HARCAMALARI DAHA DA ARTACAK”

“Sağlıkta Dönüşüm’ ile birlikte yapılan reformların, hastaların sağlıklı yaşam koşulları ve ilaca erişimin önüne geçecek şekilde sekteye uğratılması, eşdeğer olmayan ilaçlar için aynı etkiye sahip denerek kutu adeti kısıtlaması yapılması, hastaların tedavilerini de olumsuz yönde etkileyecektir” diyen Sönmez, “Ayrıca ilacı temin edebilmek için daha fazla ücret ödemek zorunda kalınacak olması nedeniyle, söz konusu uygulama halkımız nezdinde de kabul görmeyecek ve tepki ile karşılanacaktır. Kurum tarafından tasarruf tedbiri amacıyla ödeme listesinden çıkarılan ilaçlar nedeniyle hekimlerimiz kurumun ödediği daha pahalı ilaçları reçete etmek zorunda kalacak ve beklenenin aksine kamunun toplam ilaç harcamaları daha da artacaktır. Buradan sağlığın ve ilacın profesyonelleri olarak yetkililere sesleniyoruz. 8 Eylül 2021 tarihli ‘Sağlık Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’ ve ‘Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararının’ mutlak suretle iptal edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde gerek halk sağlığı, gerek kamu, gerekse ilaç ve sağlık alanında geri dönüşü olmayan ciddi sorunlarla karşı karşıya kalınacaktır. Sağlıkta tasarruf sağlıksız bir yöntemdir” diye konuştu.