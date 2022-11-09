500 bin €’luk çek ortada yok!

Yeni Malatyaspor’dan Başakşehir’e transfer olan Youssouf Ndayishimiye’nin satışındaki yüzde 20’lik payı resmi alacağı için kendi şirketine aktardığı ortaya çıkan Adil Gevrek’in, bu olay dışında 500 bin avro değerinde çeki kulüp kasasına koymadığı iddia edildi. 2 milyon 150 bin avroya satıldığı açıklanan Burundili oyuncunun aslında 2 milyon 500 bin avroya gittiği ve İstanbul temsilcisinden alınan 500 bin avroluk çekin başka hesaba aktarıldığı öne sürüldü.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

8 yıllık görev süresi boyunca şeffaflıktan uzak, şaibeli futbolcu sözleşmeleri yapmasına rağmen hukuka uygun hareket ettiği için bugüne kadar hakkında işlem yapılamayan Yeni Malatyaspor’un eski başkanı Adil Gevrek’le ilgili yeni bir iddia daha konuşulmaya başlandı. Yeni Malatyaspor’dan Başakşehir’e transfer olan Youssouf Ndayishimiye’nin satışındaki yüzde 20’lik payı resmi alacağı için kendi şirketine aktardığı ortaya çıkan Adil Gevrek’in, bu olay dışında 500 bin avro değerinde çeki kulüp kasasına koymadığı iddia edildi.

2020-2021 sezonunun devre arasında Yeni Malatyaspor’dan Başakşehir’e bonservisiyle transfer olan Youssouf Ndayishimiye’nin satışından gelen 500 bin avroluk çekin kulüp kasasına giriş yapılmadığı iddia edilirken, Burundili oyuncunun da aslında 2 milyon 500 bin avroya satıldığı öne sürüldü.

Adil Gevrek’e yakın çevreden edinilen bilgide; Gevrek’in Youssouf’un satışından 350 bin avroyu yetiştirme payı olarak kendi şirketine olan ödemeler için şirket hesabına aktardığı ifade edildi. Şirket ödemesini resmiyete bağlanmasının ardından geri kalan 2 milyon 150 bin avronun 500 bin avrosunun açıkta olduğu iddia edildi. Başakşehir Kulübü’nden alınan 500 bin avroluk çekin kulübe girişi yapılmazken, durumdan haberdar olan bazı yönetici ve personelin bu olaya sessiz kaldıkları öne sürüldü. Ayrıca personelin bu açığı mali kongrede nasıl kapattıkları da merak ediliyor.

Kulüp kasasına girmeyen çeki Adil Gevrek’in İstanbul’da Mustafa isimli şahıs aracılığıyla tahsil ettirdiği de iddia edildi. Bu çekin hala nerde olduğu ve paranın nerden gelip nereye gittiği bilinmezliğini koruyor. Kamuoyu, Süper Lig’de bir dönem en çok futbolcu satıp kar eden ilk beş takımın arasına giren Yeni Malatyaspor’un nasıl oldu da kısa zamanda 400 milyon TL zarara uğradığının cevabını merak ederken, asgari ücretle maaş alan Youssouf’un satışından gelen paraların akıbetinin ne olduğunun cevabını bekliyor.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde bir haber ajansının servis ettiği haberde Adil Gevrek hakkında çıkan yolsuzluk iddialarına cevap vererek, ‘Talihsiz ve mesnetsiz açıklama beni derinden üzmüştür’ ifadesini kullandı. Yolsuzlukla suçlanan Adil Gevrek, önümüzdeki günlerde geniş çerçeveli bir basın toplantısı düzenleyerek tüm gerçekleri ve yaşananları kamuoyuyla paylaşacağını belirtti.