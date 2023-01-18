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Anasayfa / Ekonomi / 50 personel alınacak

50 personel alınacak

50 personel alınacak
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50 personel alınacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 50 personel alacağını duyurdu.

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatında İstihdam Edilecek Ziraat Mühendisi, Veteriner Hekim, Tekniker ve Teknisyen Pozisyonlarına Ait Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümleri uyarınca 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında çalıştırılmak üzere aşağıdaki pozisyonlara yazılı ve sözlü sınav neticesinde açıktan atama yapılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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