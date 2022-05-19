5 yıllık rüyanın 3 yılı korkuyla geçti!

Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 38. Haftasında evinde Fenerbahçe ile oynayacağı prestij karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor. 5 yıllık lig serüveni Adil Gevrek’in inadı ve hırsı yüzünden son bulacak olan sarı kırmızılılar İstanbul ekibi karşısında iyi bir neticeyle sahadan ayrılmak istiyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Başkan Adil Gevrek’in inadı ve hırsı yüzünden Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’de son üç sezonda gördüğü korkulu rüya gerçek oldu. Sezonun son karşılaşmasında seyircisi karşısında sahne almaya hazırlanan sarı kırmızılılar, Fenerbahçe ile yarın oynayacağı maçla Süper Lig’e veda edecek. Malatya Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak olan müsabakayı Volkan Bayarslan, Bahtiyar Birinci ve Ali Tuna hakem üçlüsü yönetecek. Yeni Malatyaspor İstanbul ekibi karşısında sahadan iyi bir neticeyle ayrılarak taraftarına galibiyet armağan etmek istiyor. Kadrosundaki birçok isim sezon tamamlanmadan teker teker ayrılan sarı kırmızılılarda Tetteh’in kart cezalısı olması İstanbul ekibi karşısında işleri zora sokuyor.

İki takım tarihlerinde daha önce 1’i Türkiye Kupası, 9’u ise Süper Lig olmak üzere 10 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 5’ini Fenerbahçe, 3’ünü Yeni Malatyaspor kazanırken, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Yeni Malatyaspor bu karşılaşmalarda 12 kez fileleri havalandırırken, Fenerbahçe 15 golle yanıt verdi. İki takım arasında bu sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-0 kazandı.

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Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de ilk kez mücadele verdiği 2016-2017 sezonundan buyana bu yıl en başarısız lig performansıyla tarihe geçerken Yeni Malatyaspor, aynı zaman 9 maçlık mağlubiyet serisiyle de kulüp tarihinin puansız geçen en uzun dönemini de yaşıyor. Son puanını 1-0 galip gelerek hanesine 3 puan yazdırdığı Adana Demirspor karşılaşmasıyla alan sarı kırmızılılar aradan geçen 9 haftada rakiplerine kazandırdığı puanlarla can suyu oldu. Sportif başarısızlık bir yana yaşanan ekonomik sıkıntılar yüzünden futbolcu fesihleriyle da kadrosundaki önemli oyuncuları kaybetti. Malatya ekibinin gelecek sezon transfer tahtasının kapanmasına kesin gözüyle bakılırken eğer gerekli önlemler biran önce alınmazsa sarı kırmızılıların TFF 1. Lig’den de kalıcı olması zor gözüküyor.