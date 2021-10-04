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5 Yıldızlı Otelin Yakıt Tankı Patladı!

Muğla’nın Bodrum ilçesinde buluna 5 yıldızlı bir otelde yakıt tankının patlamasıyla yangın meydana geldi. Çok sayıda ekibin müdahalesiyle yangın uzun uğraşlar sonunda kontrol altına alındı.

5 yıldızlı otelin yakıt tankı patladı!
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5 Yıldızlı Otelin Yakıt Tankı Patladı!

Muğla’nın Bodrum ilçesinde buluna 5 yıldızlı bir otelde yakıt tankının patlamasıyla yangın meydana geldi. Çok sayıda ekibin müdahalesiyle yangın uzun uğraşlar sonunda kontrol altına alındı.

Torba Mahallesi Kaynar mevkisinde faaliyet gösteren 5 yıldızlı bir otelin LNG tankı patladı. Patlamanın ardında ormanlık arazi içerisinde buluna otelde yangın başladı. Bir anda büyüyen yangında zaman zaman patlama sesleri duyuldu. İhbar üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri otele sevk edildi. Otelin personel lojmanında bulunan otel personelleri hızlı bir şekilde tahliye edildi. Yangın, tankın arkasındaki bir binaya da sıçradı. Alevlere teslim olan bina tamamen yandı. Beton mikserlerinin de katıldığı söndürme çalışmalarına Muğla 911 Arama Kurtarma da 5 gönüllüsüyle destek verdi. Ekipler, alev alev yanan tanka saatlerce müdahale ederek soğutmaya çalıştı. Yangında otelde büyük çapta hasar meydana geldi.

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(İHA)

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