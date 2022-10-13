5 Sözleşmeli Personel Alınacak

18,5822$% 0.06
18,0159€% -0.1
984,41%-1,42
1.626,00%-1,14
6.482,00%-1,03
342704฿%-3.5687
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemizde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca 5 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır.
Başvuru işlemleri 12.10.2022 – 26.10.2022 tarihleri arasında yapılabilecektir.” ifadelerine yer verildi.
44 Öğretim Üyesi Alınacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.