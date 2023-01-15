“5 pozisyonun 3’ü gol oldu”

Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü Yılmaz Vural, “Oyunun geneline baktığımızda 5 pozisyonun 3’ü gol oldu. Rakip pozisyon mu buldu biz mi pozisyon hazırladık? Yediğimiz goller, tabii ki futbolda basit gol diye bir şey yok. Kalenin içine giriyorsa gol goldür. Bizde kalenin içerisine girmesinde hakikaten kendi yaptığımız hatalar vardı” dedi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yeni Malatyaspor’un 3-1 mağlup olduğu maçın ardından açıklamalarda bulunan Yılmaz Vural, “Merakla bekliyoruz 3 puan silmeyle ilgili yaptığımız itiraz değerlendiriliyor. 3 puan silinirse Denizlispor ile birlikte 12 puan olacağız. Burada amaç 30 puan daha almak. 30 puan daha almalıyız ki 42 puanla ligde kalmak mümkün olsun. Ben çocuklara inanıyorum, bunu başarabiliriz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Tecrübeli çalıştırıcı, ikinci devreye çok iyi başladıklarını ve iyi bir pozisyon yakaladıklarını ifade ederek, “Çok iyi bir pozisyon var 46.dakikada top Yakup’un önünde kaldı. Yüzde yüz bir vuruş gol olabilirdi. Atabilsek oyun başka bir boyuta gelecekti. Birde arkasından onlar korner kullandı biz çabuk çıktık, topu iyi kesemeyince pozisyon gol olmadı. 46 ve 56.dakikalarda çok ciddi pozisyonlarımız var. Birinci devrede de Yakup’un girdiği pozisyonlar vardı. Baskılı oynuyoruz, bir pozisyon gol yediğimiz dakika 32’ydi” diye konuştu.

Oynanan oyundan memnun olduğunu dile getiren Vural, “İkinci devre oyun iyi gittiği için değişiklik düşünmeyince 3 kere oyuncu değişiklik yapmak zorunda kaldık. Orada da iki oyuncu değiştirme hakkını maalesef değerlendiremedik. 76.dakikada yediğimiz gol takımın gardını düşürmedi ama iyi oynuyorduk. 3-1 biten maçta kime ne anlatacaksın? Futbol sadece iyi oynayanın kazandığı bir oyun değil. Yanlışı az yapanın kazandığı bir oyun” ifadelerini kullandı.

Vural, maçtan sonra oyuncularla tek tek konuştuğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Demoralize olacak bir şey yok. Daha kaybetme hakkımız var yalnız 10 maç kazanmak zorundayız. Kimle oynarsak oynayalım kazanma çabasını göstereceğiz. Buraya gelirken Antalya’da yaptığımız bir çalışma var. 3 hazırlık maçı yaptık, birinde altyapıdan getirdiğimiz genç oyuncuları oynattık. 2 maçta gördüklerim, burada kendimizi kritik edeceğimiz bir nokta var, takımda oyuncuların katılımındaki gecikmeler. Öyle izin verildiği için bu şekilde geldiler. Bir oyuncu 3 gün bir şey yapmasın gücü düşmeye başlıyor ve 12’inci günde sizin gibi normal insan oluyor. Onu tekrar toparlayıp kendine getirme süresi 2 ay. 12 gün bir şey yapmazsanız toparlanması çok zor. Oyunda başından sonuna kadar aynı tepkiyi gösteremedik. Yaptığımız değişikliklerde sonuç getirmedi ve kazanmayı çok istediğimiz maçı maalesef kaybettik.”

TARAFTARA SESLENDİ

Taraftarlara da çağrıda bulunan tecrübeli teknik adam, “Biz elimizden geleni yapacağız. Bu çok klasik bir laf. Kazanmak adına yapılması gereken neyse, ilk defa ciddi bir maçta oyuncuları görmüş olduk. Yaptığımız tercihlerin ne kadar doğru olup olmadığını da gördük. Oyuncuları bir tık daha tanımış olduk. Bundan sonraki oyuncu tercihlerinde en azından 14’ünü daha iyi değerlendireceğiz” dedi.

Vural, 3 puan silme cezasıyla ilgili verilecek kararı beklediklerini ifade ederek, “Merakla bekliyoruz 3 puan silmeyle ilgili yaptığımız itiraz değerlendiriliyor. 3 puan silinirse Denizlispor ile birlikte 12 puan olacağız. Burada amaç 30 puan daha almak. 30 puan daha almalıyız ki 42 puanla ligde kalmak mümkün olsun. Ben çocuklara inanıyorum, bunu başarabiliriz diye düşünüyorum” diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam, top kaybetmenin fazla olduğuna işaret ederek, “Top kaybetmek bu takımın özelliği olmuş, çok çabuk oynamaya çalışıyorlar ama sonuç vermiyor. Onlarda görüyorlar, her antrenmanda en az 20 dakika topun bizde kalmasıyla ilgili çalışma yapıyoruz. Bir dakikada hemen sorun çözülmüyor tabi. İyi oynadık kaybettik, kimse bu lafı duymak istemez. İyi oynadıysan kazan kardeşim. Demek ki bir yerde iyi oynarken yapmaman gereken şeyler var, top kaybı, bireysel hata gibi. Bunlar çözülmeyecek şeyler değil.