DOLAR

13,8257$%0.12

EURO

15,6837%-0.36

STERLİN

18,7822£%-0.25

GRAM ALTIN

797,84%0,08

ÇEYREK ALTIN

1.295,00%-0,23

BİTCOİN

578465฿%-1.34102

İmsak Vakti a 06:10
Malatya HAFİF KAR YAĞIŞLI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazadaki tır sürücüsü tutuklandı

5 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazadaki tır sürücüsü tutuklandı

5 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazadaki tır sürücüsü tutuklandı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Çanakkale’nin Biga ilçesinde 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan tır sürücüsü Taha Kurtoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Biga İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri tamamlanan tır sürücüsü Taha Kurtoğlu, adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Taha Kurtoğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

D150 karayolunda kömür yüklü tır devrildi: 1 yaralı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.