5 aydır kayıp muhtar olayında 13 gözaltı

Elazığ’da 5 ay önce kaybolan Kızılay Mahallesi Muhtarı Muhammet Bahçeçi olayında cinayet şüphesi üzerinde duran polis, 13 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, 18 Ekim 2021 gecesi 3 çocuk babası Muhammet Bahçeci, arkadaşıyla birlikte çocuklarının kaldığı merkeze bağlı Genefik köyüne geldi. Burada bir süre kalan Bahçeci, birlikte gittiği arkadaşına ’Beni al’ diye mesaj attıktan sonra bir daha kendisine ulaşılamadı. Muhtardan haber alamayan ailesi, durumdan şüphelenince olayı emniyet ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri detaylı çalışma başlattı. Cinayet şüphesi üzerine duran ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu 13 şüpheliyi tespit eti. Şüpheliler, bugün düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.