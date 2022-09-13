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5 Araştırma Görevlisi Alınacak

5 Araştırma Görevlisi Alınacak
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5 Araştırma Görevlisi Alınacak

KTO Karatay Üniversitesi 5 Araştırma Görevlisi alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “KTO Karatay Üniversitesi aşağıda belirtilen Fakülte bünyesine Araştırma Görevlisi alacaktır.

Başvurular şahsen veya postayla KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğü, Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır.
İlanda belirtilen tarihten sonra elimize geçen ve eksik belgeli müracaatlar kabul edilmeyecektir.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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