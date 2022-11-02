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Anasayfa / Ekonomi / 49 Öğretim Üyesi Alınacak

49 Öğretim Üyesi Alınacak

49 Öğretim Üyesi Alınacak
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49 Öğretim Üyesi Alınacak

Haliç Üniversitesi 49 Öğretim Üyesi alacak.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin Akademik Birimlerine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır. ” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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