47 yıl sonra üniversite mezunu oldu

ÇİĞDEM ERHAN

Malatya’da yaşayan 64 yaşındaki İsmet Bozkurt, öğrenci 47 yıl önce ara vermek zorunda kaldığı üniversiteden mezun oldu. Dönem şartlarından dolayı yarım bıraktığı matematik bölümüne aftan yararlanarak yeniden başlayan bir çocuk babası Bozkurt, okumanın yaşının olmadığını, insanın hayal etiği sürece her şeyi başarabileceğini dile getirdi.

64 yaşındaki İsmet Bozkurt, matematik bölümünü 4 yılda tamamlayarak azmiyle herkese ilham kaynağı oldu. 1975 yılında kazandığı Elazığ Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünü dönemin terör olaylarından dolayı bırakmak zorunda kalan ancak içindeki okuma heyecanını hiç kaybetmeyen Bozkurt öğrenci affından faydalanarak yarım bıraktığı matematik bölümünü başarıyla bitirdi.

“İÇİMDE UKDE KALMIŞTI”

İsmet Bozkurt, üniversite eğitimini yarım bırakmak zorunda kaldığı yılları şu sözlerle anlattı:

“1974 yılı Malatya Turan Emeksiz Lisesi mezunuyum. 1975 yılında da Elazığ Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümüne kaydımı yaptırdım. İkinci sınıfın ikinci döneminde terör olaylarından dolayı kaydımı dondurmak zorunda kaldım. Daha sonra Malatya’ya geldim ve askere gittim. Askerden geldikten sonrada özel bir bankanın sınavına girerek 1982 yılında memur olarak göreve başladım. 34 yıllık çalışma hayatım bitip emekli oldum. Bu arada çalışma hayatım sürerken uzaktan eğitimle Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nden İşletme Bölümünü bitirdim. Fakat içimdeki matematik bölümünü bitirme arzusu hiç yok olmadı. İçimde ukde kalmıştı. Defalarca af çıktı ama benim çalışma ortamım müsait olmadığı için hiç birinden yararlanamadım. Sonra ‘ben bu matematiği bitireceğim’ dedim. Üniversite sınavına girmek için müracaat ettim. İnönü Üniversitesi’nde Öğrenci İşleri Daire Başkanıyla görüştüm. Başkan bana af çıkacak dedi ve bunun üzerine bir hafta sonra beni aradı ve af çıktı dedi. Çok mutlu oldum duyunca. Hemen Elazığ’daki kaydımı aldırdım. Bizim dönemimizde olmayan birçok ders vardı. 2018 yılında İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü örgün öğretime kaydımı yaptırdım.”

“DERS ÇIKIŞLARINDA KANTİNDE DERS ÇALIŞIYORDUM”

Yeniden matematik bölümünü okumaya başladığında zorlandığını dile getiren Bozkurt, “Benim için çok zor oldu. Benim zamanımdaki matematikle şimdi matematik arasında çok fark var. Dersler çok değişmiş yeni yeni konular eklenmiş. 4 yılın sonunda tüm çektiğim zorluklara rağmen içimde kalan eğitimimi bitirdim çok şükür. Sınıf arkadaşlarımla ders çıkışlarında kantinde ders çalışıyordum. Bana konuları anlatıyorlardı. Gençlere takıldığım konuları soruyordum ve onlar bana ders çalıştırıyordu” dedi.

“ÇOK ÇALIŞTIM VE BAŞARDIM”

Üniversiteye başladığı ilk zamanlarda derslere katılan öğrencilerin yaşından dolayı şaşırdıklarını da anlatan Bozkurt, şunları söyledi:

“Fakülteye ilk gittiğim zaman arkadaşlarım ve hocalarım yaşımdan dolayı çok şaşırdılar. Hatta bazı hocalarım yaş olarak benden küçüktü. Bana ‘nerden çıktı bu ‘ dediler. Ben içimde ukde kaldı, bölümü bitirmek istediğimi söyledim. Gerçekten hep üzülüyordum. Aklımda hep ‘ben bu okulu yarım bıraktım, tamamlamalıyım’ diyordum. Aslında birazda okuduğum bölümden dolayı şaşırdılar. Tarih, edebiyat, felsefe okusam belki bu kadar şaşırmazlardı. Çok çalıştım ve başardım.”

Eşi ve kızının kendisine her zaman destek verdiğini de belirten Bozkurt, “Eşim ve kızım bana çok destek verdi. Eşim hep ‘2 tane öğrencim var. Birisi kızım, birisi sensin’ diyordu. Kızımla birlikte ders çalıştık. O üniversiteyi kazandı ben üniversiteden mezun odum. Ailemin özelliklede eşimin bana destek olması benim için çok önemliydi” dedi.

“HAYAL YOKSA BAŞARIDA YOK”

Okumanın yaşının olmadığını vurgulayan 64 yaşındaki Bozkurt, gençlere azimli olmaları gerektiğini, “Azmin önünde hiçbir şey duramaz, Okumanın da yaşı yoktur. İnsan okuma hevesinin olması gerekiyor. Azim ve istek olduktan sonra insan her şeyi yapabilir. Bir insan hayal kuruyorsa ve bu hayalini gerçekleştirmek için çaba gösteriyorsa başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Gençlere şunu söylemek istiyorum; gençler önce ne olmak, nerede olmak istediklerini hayal etsinler. Sonrada bu hayali gerçekleştirmek için kendine uygun program yapacak ve çalışacak. Hayal yoksa başarıda yok” sözleriyle anlattı.