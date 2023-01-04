47 yasama uzman yardımcısı alınacak

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İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “Kurumumuz İdari Teşkilatında çalıştırılmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Yasama Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre (47) yasama uzman yardımcısı alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.
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Personel alım ilanı
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