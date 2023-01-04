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47 Yasama uzman yardımcısı alınacak

47 Yasama uzman yardımcısı alınacak
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47 yasama uzman yardımcısı alınacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 47 yasama uzman yardımcısı alacağını duyurdu.

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “Kurumumuz İdari Teşkilatında çalıştırılmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Yasama Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre (47) yasama uzman yardımcısı alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

 

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