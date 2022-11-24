47 Sözleşmeli Personel Alınacak

Marmara Üniversitesi 47 Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu.

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır. ” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…