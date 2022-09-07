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Anasayfa / Ekonomi / 46 Öğretim Üyesi Alınacak

46 Öğretim Üyesi Alınacak

46 Öğretim Üyesi Alınacak
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46 Öğretim Üyesi Alınacak

Mardin Artuklu Üniversitesi 46 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemiz Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Mardin Artuklu Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları Yönergesi hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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