46 BİN ECZACI 16 EKİM’DE ANKARA’DA

Sönmez: İki Eczaneden Biri Kapanma Noktasına Geldi

MEHMET KIROĞLAN

Malatya Eczacı Odası Başkanı Ebru Sönmez, 16 Ekim’de 46 bini aşkın eczacının “kalıcı çözüm” talebiyle Ankara’da miting düzenleyeceği duyuruldu. Sönmez,“ Hastalarımızın en yakın sağlık danışmanı olarak yıllardır kamu yararına hizmet veren biz eczacılar, içinde bulunduğumuz zorlu koşulları ve yaşadığımız hak kayıplarını bütün ayrıntılarıyla duyurduk. Sorunlarımıza çözüm bulunmaması halinde hastalarımızın en yakın sağlık danışmanı olan eczacılarına erişmekte güçlük yaşayacağını, çünkü iki eczaneden birinin kapanma noktasına geldiğini aktardık.” dedi.

Malatya Eczacı Odası Başkanı Ebru Sönmez, “Hastalarımızın kaliteli ve güvenilir ilaca erişimindeki tek nokta olan eczanelere erişmemesinin, sağlık sistemimiz açısından da ciddi sorunlara neden olacağını, eczanelerin üstlendiği kilit rolün Covid – 19 pandemi sürecinde bütün netliğiyle ortaya çıktığını ifade ettik.Son dönemlerde sıklıkla yaşanan ve hastalarımızı ciddi şekilde mağdur eden ilaca erişim sorunlarına artıkkalıcı çözümün bulunması gerektiğini ısrarla vurguladık.Bugün hastalarımıza fiyat farkı çıkarmayan ilaç neredeyse kalmadı ve maalesef bu fiyat farkları her geçen gün katlanarak artıyor. Biz eczacılar hiçbir sorumluluğumuz olmamasına rağmen sahada hasta ve eczacıyı karşı karşıya getiren, ilaç fiyat farklarından kaynaklı sıkıntıları defalarca dile getirdik.Stratejik personel olarak kamuda görev yapan meslektaşlarımızın uğradığı hak kayıplarının kabul edilemez olduğunu ifade ettik.Ama görmezden gelindik, yok sayıldık. Şimdi halka en yakın sağlık hizmeti sunan eczacılar olarak açık bir şekilde ifade ettiğimiz taleplerimize karşılık bulamadığımız için sesimizi16 Ekim Pazar günü Ankara’da gerçekleştireceğimiz Büyük Eczacı Mitinginde, gerek kamuda gerek eczanelerinde gerekse ilaç sanayinde görev yapan meslektaşlarımızla Birlik’te yükselteceğiz.22. Bölge Malatya Eczacı Odası olarak meslektaşlarımız ve en büyük destekçimiz eczane çalışanlarımızla birlikte katılacağımız mitingde Türkiye’nin dört bir yanından gelecek diğer meslektaşlarımızla birlikte omuz omuza mesleğimiz için ayakta olacağız. Uğradığımız haksızlıklara; eczanelerdeki ekonomik çıkmazlara,eczacıların yok sayılmasına,kontrolsüz açılan fakültelere,kamu eczacılarının hak kayıplarına,ilaç yokluklarına,ilaç fiyat farklarına hep birlikte “Dur” diyeceğiz.” İfadelerine yer verdi.

“14 YIL ARADAN SONRA NEDEN MİTİNG DÜZENLİYOR ?”

Peki, Eczacılar 14 yıl aradan sonra neden Miting düzenliyor? diyen Malatya Eczacı Odası Başkanı Ebru Sönmez,”Biz eczacılar bu mitingi, Kanser hastası annesi için gerekli olan hormon ilacını çaresizce şehir şehir aramak zorunda kalanlar için yapıyoruz. Biz eczacılar bu mitingi, Tip 1 diyabetli çocukların hayati öneme haiz ilacı olan glukagonu bulabilmek için çaresizce aramak zorunda kalan aileler için yapıyoruz. Biz eczacılar bu mitingi, Raporlu ilacına 245 TL fiyat farkı vermek zorunda kalan epilepsi hastaları için yapıyoruz. Biz eczacılar bu mitingi, İlaç fiyat kararnamesi uygulamalarının, sağlık sisteminin en önemli ayaklarından biri olan eczanelerin sürdürülebilirliğini zorlaştırması nedeniyle yapıyoruz.Biz eczacılar bu mitingi, Sağlıkta sosyal devlet ilkesine uygun yeni bir ilaç geri ödeme sisteminin düzenlenmesi için yapıyoruz.Biz eczacılar bu mitingi, Hastanelerde -2.katta,morgun yanında yatan hastaların ilaçlarını hazırlayan ancak hak ettikleri değeri ve de saygıyı görmeyen meslektaşlarımız için yapıyoruz.Biz eczacılar bu mitingi, Türkiye’de yasa ve yönetmeliklere en çok uyan, vergi veren, ancak en kolay denetlenebilen kurum olan eczanelerin, hak ettikleri saygıyı görmeleri için yapıyoruz.Biz eczacılar bu mitingi, Laboratuarı bile olmayan, merdiven altı eczacılık fakülteleri açılmasın diye yapıyoruz.Biz eczacılar bu mitingi, Ülkemizde sağlık hizmetlerinin daha etkin olmasını sağlayan kamu eczacılarının sesinin, artık yetkililerce duyulması için yapıyoruz.Biz eczacılar bu mitingi, Eşdeğer oranının yüzde 5’ e indirilmesi ve artan ilaç fiyat farklarıyla birlikte, halkın sağlığa, cebinden daha çok para vermek zorunda kalması nedeniyle yapıyoruz.Biz eczacılar bu mitingi, Gecenin ikisinde acilde çocuğunu muayene ettirdikten sonra 80 liralık iki şurup için 50 lira fark ödeyen anne ve babalar için yapıyoruz.” şeklinde konuştu.