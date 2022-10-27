“45 bin dekar arazi suya kavuştu”

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Malatya genelinde altyapı çalışmalarına devam ediyor. İçme suyu, Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının yanı sıra, DAP Bölge İdaresi Başkanlığı tarafından finansmanı sağlanan sulama suyu tesisleri çalışmalarına devam eden MASKİ Genel Müdürlüğü, 1 Nisan 2019 tarihinden bu güne kadar 697 bin metrelik sulama hattı yaptı. 45 bin dekar araziyi suya kavuşturan MASKİ Genel Müdürlüğü, yaklaşık bin 100 çiftçi ailenin yüzünü güldürdü.

Çalışmalar kapsamında Darende İlçesi’ne bağlı Akova ve Akçatoprak Mahallelerine toplamda 6 bin 400 metre açık ve kapalı kanal inşa etti. MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert ve Darende İlçesi Akova Mahalle Muhtarı Erbay Güneş yapılan çalışmaları yerinde incelediler.

Darende İlçesi Akova Mahalle Muhtarı Erbay Güneş, “Suçatı’nın geçim kaynağı hayvancılık. Su olmazsa hayvancılık olmuyor. Allah’ a şükür MASKİ Genel Müdürlüğü burada kanal yaptı. Suçatı’nın su sıkıntısı çözüldü. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan olmak üzere MASKİ Genel Müdürümüz Mehmet Mert ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren İşletmeler Dairesi Tarımsal Sulama Tesisleri Şube Müdürü Zeki Üzmez ise, “DAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın finanse ettiği, planlamasını MASKİ Genel Müdürlüğü olarak yaptığımız sulama kanalını Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Mert ile beraber yerinde inceledik. Darende İlçesi Akova Mahallesi Suçatı Mevkiinde yaklaşık 2 bin metre kanal çalışması yaptık. Bu çalışmalarla randımanlı sulamaya geçerek 30 haneli 200 kişilik nüfusa sahip. Bin 500 dekarlık araziyi sulama suyuna kavuşturmuş olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

3 YILDA 20 ADET SULAMA PROJESİ TAMAMLANDI

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın talimatları doğrultusunda çalışmalarına devam ettiklerini aktaran MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, 3 yılda 20 adet sulama projesini tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunduklarını belirterek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın talimatları doğrultusunda vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Altyapı çalışmalarımızın haricinde DAP Bölge İdaresi Başkanlığımızın finansmanını sağladığı sulama tesisleri çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımıza Darende İlçemize bağlı Akçatoprak ve Akova Mahallesi Suçatı mevkiinde çalışma yaptık. Akçatoprak’a, 3 bin 900 metre kanal yaptık. 2 bin dekar arazi randımanlı sulamaya kavuştu. 150 çiftçi hanemiz bu hizmetimizde faydalandı. Akova Mahallesi Suçatı’ya ise; 2 bin 30 metre kanal, 450 metrelik çelik boru kullanarak kapalı kanal yaptık. Bin 500 dekar arazi suya kavuştu. 35 çiftçi aile bu hizmetten yararlanıyor. 1 Nisan 2019 tarihinden bu güne kadar; 50 bin metrelik betonarme açık kanal, 27 bin metrelik kapalı kanal, çeşitli çaplarda 620 bin metrelik borulu kanal, 33 adet sulama havuzu ve 1 adet hayvan içme suyu (HİS) göleti inşa ettik. Amacımız; çiftçilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve verimi artırmaktır. Tarımda kısıtlı kullanılan su ve kaynaklarını rehabilite ederek su kayıplarının önüne geçmeye çalışıyoruz. Sulamada beklenen başarı, suyun ekonomik ve randımanlı kullanılması ve doğru uygulamaya bağlıdır. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak çiftçimizin yanındayız. Bizden maddi ve manevi desteğini asla esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a şükranlarımı sunuyorum. DAP Bölge İdaresi Başkanlığı’na sağladığı maddi kaynaktan ötürü teşekkür ediyorum. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak çok iyi bir ekibimiz var. Bu işi zevk ile yapıyoruz. Malatya’mız için çalışmaya devam edeceğiz” dedi. (Bülten)