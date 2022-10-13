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44 Öğretim Üyesi Alınacak
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemize bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.
57 Öğretim Üyesi Alınacak
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