44 Öğretim Üyesi Alınacak

Yalova Üniversitesi 44 Öğretim Üyesi alıyor…

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemize bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…