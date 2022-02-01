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Anasayfa / Asayiş / 44 kişiye KADES programı anlatıldı

44 kişiye KADES programı anlatıldı

44 kişiye kades programı anlatıldı
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Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 17 kadın ve 27 erkeğe KADES uygulaması anlatıldı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kastamonu’da merkeze bağlı Bükköy sorumluluk alanında bulunan köy kahvesi ve Eşen köyü köy konağında İçişleri Bakanlığının uyuşturucuyla mücadele kapsamında uygulamaya koyduğu “En İyi Narkotik Polisi Anne” UYUMA ve Ailenin Korunması ile Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi için uygulamaya koyduğu “Kadın Acil Destek (KADES)” uygulamas9 anlatıldı. Ayrıca Bükköy Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından dolandırıcılık ve asayiş olaylarının önlenmesi kapsamında 17 kadın ve 27 erkek olmak üzere bilgilendirmede bulunuldu. Bilgilendirme sonunda kadınları şiddetten koruma ve güvenlik güçlerinin çok kısa bir süre içinde yardıma gelerek müdahalesini sağlama amacıyla kullanılan KADES programı, cep telefonlarına indirilerek kullanımı öğrenildi.

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