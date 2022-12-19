44 Daimi İşçi Alınacak

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1.077,77%0,29
1.765,00%0,79
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İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “İlanlara Başvurular Türkiye İş Kurumu Üzerinden Yapılacaktır.
İlanlar, Türkiye İş Kurumunun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde yayınlanacaktır.” ifadelerine yer verildi.
Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı Alınacak
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