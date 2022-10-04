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43 Öğretim Üyesi Alınacak
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 657 sayılı “Devlet Memurları Kanunu”nun 48’inci maddesi, 2547 sayılı “Yükseköğretim Kanunu”nun ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümleri ile “Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.
Öğretim Üyesi Alınacak
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