“410 öğrenciye karşılıksız burs imkânı!”

Pütürge-Doğanyol Eğitim Vakfı tarafından 2022 – 2023 eğitim ve öğretim yılında karşılıksız burs verdiği öğrenci sayısı 410 olarak açıklandı.

Merkezi İstanbul’da bulunan, Pütürge ve Doğanyol ilçelerinde eğitime yaptığı katkı ile bilinen Pütürge-Doğanyol Eğitim Vakfı tarafından 2022-2023 eğitim-öğretim yılında için burs başvurusunda bulunan öğrencilerle ilgili çalışmalarını tamamladı.

“HAYIRSEVER BAĞIŞÇILARIMIZ YALNIZ BIRAKMIYOR”

Pütürge-Doğanyol Eğitim Vakfı Başkan Yardımcısı Bayram Tilbaç, “Pütürge-Doğanyol Eğitim Vakfı olarak geçtiğimiz eğitim yılında 340 öğrencimize düzenli olarak burs sağladık. 2022-2023 Eğitim Öğretim döneminde ise yapılan başvurularla ilgili değerlendirme soncunda geçen yıldan devam eden öğrencilerimizle birlikte 410 değerli öğrencimize karşılıksız burs imkânı sunduk. Burs alan öğrencilerimizin yüzde 95’i Pütürge ve Doğanyollu. Burs veren, bağış yapan, katkı sunan tüm hayırsever Pütürgeli, Doğanyollu ve yöremizin dostu güzel insanlardan Allah razı olsun. Onlarca güzel insan bağışlarını Pütürge-Doğanyol Eğitim Vakfı bünyesinde toplattı ve 410 tane memleketimizin geleceği olan, gerçekten de ihtiyaç sahibi olan evlatlarımıza karşılıksız burs sağlandı. Halen onlarca başvuru dosyamız bekliyor ve bağışçı sayısı arttıkça o kardeşlerimize de burs vermek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Burslarımız düzenli olarak her ayın 25’inde öğrencilerimizin hesabına yatacaktır. Neden her ayın 25’i? Çünkü öğrencilerimizin harçlıklarının bittiği ya da bitimine yakın olan ayın son haftasında onları hayırsever bağışçılarımız yalnız bırakmıyor” ifadelerini kaydetti.

“PÜTÜRGE-DOĞANYOL EĞİTİM VAKFI’NIN TEK AMACI EĞİTİMDİR”

“Üniversite ile hayatlarında yepyeni bir döneme başlangıç yapacak olan öğrencilerimiz için bu zamanlar, en çok umutların yeşerdiği, hayallerin kurulduğu ve geleceğin şekillendiği dönem. Gençlerin gelecek için planlar yaptığı bu dönemde, küçük bir miktar olarak gözükse de bursun katkısı oldukça önemli” diyen Pütürge-Doğanyol Eğitim Vakfı Başkan Yardımcısı Bayram Tilbaç, “Pütürge-Doğanyol Eğitim Vakfı’nın tek amacı eğitimdir, yöremizin çocuklarına ve yöremizin eğitim alt yapına katkı vermek, destek sunmaktır. Biz geleceğimiz olan çocuklarımıza yatırım yapmak istiyoruz. Bu konuda vakfımıza destek ve katkı sunmak isteyen herkese hem kapımız hem de gönlünüz açıktır. Pütürge ve Doğanyol’daki evlatlarımızın eğitimiyle ilgili projesi olan herkesle iş birliği yaparız. Bu nedenle diyoruz ki, ‘Hayatta, bir çocuğun hayatına dokunmaktan daha güzel hiçbir duygu yoktur” diye konuştu.

Bu arada, Pütürge-Doğanyol Eğitim Vakfı’na burs vermek isteyenlerin Vakfın, TR89 0001 5001 5800 7271 7841 48 ve TR80 0001 5001 5800 7295 9468 16 nolu IBAN hesaplarına bağışlarını yapabilecekleri bildirildi. (Bülten)