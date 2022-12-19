400 Sözleşmeli Personel Alınacak

18,6568$% 0
19,8612€% 0.46
1.077,77%0,29
1.765,00%0,79
7.071,00%0,81
312917฿%0.41046
İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “Bankaya giriş sınavı ile Genel Müdürlük ve Yurt İçi Hizmet Birimlerinde sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Peyzaj Mimarı, Tekniker, Yönetim Personeli ve Büro Personeli alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.
Hayaller şans oyunlarına kaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.