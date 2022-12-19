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Anasayfa / Ekonomi / 400 Sözleşmeli Personel Alınacak

400 Sözleşmeli Personel Alınacak

400 Sözleşmeli Personel Alınacak
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400 Sözleşmeli Personel Alınacak

İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü 400 Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu.

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “Bankaya giriş sınavı ile Genel Müdürlük ve Yurt İçi Hizmet Birimlerinde sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Peyzaj Mimarı, Tekniker, Yönetim Personeli ve Büro Personeli alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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