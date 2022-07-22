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Anasayfa / Ekonomi / 40 Sürekli İşçi Alınacak

40 Sürekli İşçi Alınacak

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40 Sürekli İşçi Alınacak

Çukurova Üniversitesi 40 Sürekli İşçi alıyor.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Çukurova Üniversitesi bünyesindeki işleri yürütmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde 40 (kırk) kişi “Sürekli İşçi” alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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