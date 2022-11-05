40 Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı alınacak

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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8.dereceden 40 adet kadroya atama yapılmak üzere, aşağıda belirtilen öğrenim dallarından mezun adaylar arasından sözlü sınavla Aile ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.
3 Sözleşmeli Personel Alınacak
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