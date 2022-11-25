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Anasayfa / Ekonomi / 40 Araştırma Görevlisi Alınacak

40 Araştırma Görevlisi Alınacak

40 Araştırma Görevlisi Alınacak
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40 Araştırma Görevlisi Alınacak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 40 Araştırma Görevlisi alacağını duyurdu.

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında araştırma görevlileri alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

 

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