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4 yıldır firari olan Kıdemli Binbaşı yakayı ele verdi

4 yıldır firari olan kıdemli binbaşı yakayı ele verdi
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Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip tarafından gerçekleştirilen operasyonla, 4 yıldır firari olan FETÖ/PDY mensubu kıdemli binbaşı yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda 4 yıldır firari olan FETO/PDY Silahlı Terör Örgütü mensubu Kıdemli Binbaşı G.Ö. yakayı ele verdi. 2018’ten bu yana firar olan ve aranma kaydı bulunan kıdemli binbaşı, bugün öğle saatlerinde kayıtsız adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargahında ve Genel Kurmay Başkanlığında önemli görevlerde bulunan Kıdemli Binbaşı G.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edildi.

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