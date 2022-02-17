4 yıldır çözülemeyen cinayette organ ticareti iddiası araştırılıyor

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kaybolduktan 15 ay sonra Dalaman ilçesinde ormanlık alanda cesedi bulunan Burhan Aykurt’un ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı, 1 kişi gözaltına alındı. Aykurt’un organ ticareti nedeniyle öldürüldüğü iddiası araştırılıyor.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 2018 yılında ‘İzmir’e gideceğim’ diye evden ayrılan Burhan Aykurt’tan haber alınamamıştı. Dalaman’ın Kavacık Mahallesi’nde Şubat 2020 tarihinde ormanlık alanda bir çoban, erkek cesedi görmesi üzerine jandarma ekiplerine haber vermiş, yapılan incelemede cesedin üzerinde yaklaşık 15 aydır aranan Burhan Aykurt’a ait olduğu belirlenen kimlik bulunmuştu. Ceset cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Özel ekip kuruldu

Ceset üzerinde Adli Tıp Kurumunca yapılan incelemede Burhan Aykurt’un ölümünün ‘ateşli silah’ ile yaralanmasına bağlı kafatası kırıkları ile birlikte kafa içi travmatik değişimler sonucu meydana geldiği ortala çıkması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince tahkikata başlandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından oluşturulan özel ekip, faili meçhul olayın aydınlatılması için çok yönlü yapılan fiziki ve teknik çalışmalar neticesinde; olayın şüphelisinin M.Y.İ. olduğu tespit edildi.

Organ ticareti şüphesi

Cinayet Büro ekipleri tarafından M.Y.İ. Dalaman ilçesinde gözaltına alındı. Alınan ifadesinde çelişkili cevaplar vermesi üzerine itirafta bulunmak istediğini belirtti. Şüpheli, o dönemde kendisini Burhan Aykurt’a sahte Facebook kadın profili üzerinden tanıtarak cinayetin işlendiği ormanlık alana çektiğini, öz amcası ve yanındaki 3 kişinin Burhan Aykurt’u organ ticareti için öldürmüş olduğunu ileri sürdü.

Şüpheli M.Y.İ’nin ifadesinin ardından amcası Ş.İ. gözaltına alındı. M.Y.İ. ise bugün çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Ş.İ’nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.