Beykent Üniversitesi 4 Öğretim Üyesi alıyor.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi İletişim Fakültesi ve Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 4 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.” ifadelerine yer verildi.

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