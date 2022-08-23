4 Öğretim Üyesi Alınacaktır

Şırnak Üniversitesi 4 Öğretim Üyesi alıyor.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Şırnak Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi” uyarınca Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına öğretim üyesi alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

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